Российским депутатам запретили пить энергетики

Он поручил комиссии Госдумы по регламенту заняться этим вопросом. Также, по его словам, необходимо изымать энергетики у депутатов, «которые попивают» эти напитки, «а потом в зал приходят».

«Если хочешь что-то изменить — начни с себя. Есть предложение: давайте с вами запретим продажу энергетиков в думских буфетах, магазинах, начнем с себя. Депутаты поддерживают это решение? Нет возражающих, нет. Договорились»,— сказал господин Володин на пленарном заседании.

Некоторые СМИ пишут, что из магазина Госдумы начали убирать энергетики.