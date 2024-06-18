Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18 июня 2024, 23:52

Российская военная эскадра- три корабля и одна подводная лодка покинули берега гостеприимной Кубы. Там они пробыли пять дней, а потом направились куда-то в Карибы «по заранее утвержденному графику» для проведения учений. Предположительно после этого они бросят якоря и всплывут в одном из портов столь же дружественной Венесуэлы. Анализировать это плавание вряд и стоит после того, как Пентагон заявил, что корабли не несут собой угрозы для США. Раз они не привезли с собой на Кубу ядерные ракеты, как в 1962 году, то не стоит и беспокоиться. В этом заплыве нас интересует другая сторона, а именно Куба и Венесуэла. Самые надежные союзники России в Восточном полушарии хорошо известны — КНДР и Иран. А в Западном - это указанные государства, которые могут быть использованы для того, чтобы показать дяде Сэму кузькину мать.

Во время пребывания кораблей в порту Гаваны был один день - суббота, когда местным жителям разрешили ступить на борт фрегата «Горшков». На набережной собрались сотни любопытствующих, которым не мешал ни сильный дождь, ни ветер. Один из местных старичков признался с ностальгией: «Это все напоминает мне черно-белые фильмы о Советском Союзе. Чудесные были времена». Ох, чудесные. В течение десятилетий СССР полностью содержал Кубу. Известный кубинский экономист Кармело Меса-Лаго, который много лет в деталях изучал отношения между двумя странами, говорит, что с 1960 по 1990 год Москва «одолжила» Кубе 65 миллиардов долларов, а потом простила все долги. СССР покупал кубинский сахар по цене в семь превышающей мировую и на 50 процентов выше, чем на рынке была цена на никель. Меса-Лаго, обширное интервью с которым на минувшей неделе опубликовала испанская «El Pais», говорит, что прекращение этих немыслимых субсидий во времена перестройки Михаила Горбачева стало огромным ударом для экономики Кубы. И она не могла от него оправиться, пока к власти в Венесуэле не пришел Уго Чавес и не начал помогать кубинским братьям приблизительно в таком же объеме, что и СССР.

Но и этим временам наступил конец с банкротством венесуэльской «нефтянки». И теперь, отвечая на вопрос, каким было самое плохое время для Кубы, Меса-Лаго без колебаний отвечает: «То, что происходит сейчас». В стране по его словам — «настоящая катастрофа, а от былых фирменных завоеваний революции — образования и здравоохранения не осталось ничего». На острове - настоящий голод. Одна 31-летняя кубинка признается агентству Франс-пресс, что, «когда она просыпается, то сразу спрашивает себя, чем она накормит своего сына на обед, а когда засыпает — что даст ему на завтрак». В садах каждому ребенку утром выдают стакан воды и один плод boniato – сладкого батата.

Но руководители страны не тушуются. Ее президент Мигель Диас-Канель на прошлой неделе призвал молодых американцев приезжать на остров, «чтобы учиться строительству коммунизма». Партийные власти время от времени импровизируют, чтобы народ не скучал. В один из дней, когда на набережной Гаваны были пришвартованы российские корабли, кубинские домохозяйки слегка прибалдели, включив газовые плитки на своих кухнях: от природного газа исходил явственный запад чеснока. Люди удивились, но не расстроились. Чеснока на острове уже давно нет в продаже. «Ну не поедим, так хоть понюхаем», - сказали себе столичные жители.

Руководители компании Gas Manufacturado объяснили населению, что идет о новой уникальной технологии, при которой используется запах чеснока, чтобы отслеживать утечки газа. И с 19 июня, чтобы не пугать приезжих российских моряков, газ будет проведен во все квартиры Гаваны и тогда столица приобретет устойчивый чесночный запах. Однако кубинцы предположили, что уникальная технология может быть использована и для борьбы с вампирами, в духе сражений с кровососущими героев культового фильма Ван Хельсинг с актером Хью Джекманом в главной роли. «Ну а кто же эти вампиры?! - стали спрашивать себя люди. А! - быстро догадались они, - это, наверное, те, кто за шесть десятилетий у власти обескровил экономику страны и довел население до тотальной нищеты». Что же, вполне разумный вывод. Получается, однако, газом с запахом чеснока власти будут травить сами себя. В Венесуэле, куда направляются российские корабли вампиры правят бал меньше, чем на Кубе — всего около четверти века. Тогда к власти пришел в краповом берете вампир в законе, прямой как угол Чавес Уго. Уж он попил кровушки у своего народа, пока не окочурился. А ему на смену пришел вампиренок поменьше калибром и в сомбреро —краповый берет был не положен водителю автобуса.

И, чтобы заслужить уважение кубинских боссов, которые поставили его к власти, он уже более десятилетия мнет и ломает собственный народ — кого-то убивает на улице руками «эскадронов смерти», других бросает за решетку или изгоняет из страны. А главное - он успешно завершает революционную миссию своего предшественника и превращает некогда богатую и развитую страну в позорную нищенку. Но у Мадуро есть одна проблема. Его страна ведь не авторитарная Куба, где нет вообще никаких честных выборов с участием оппозиции. А в Венесуэле - представительная демократия! Но беда для него в том, что по опросам всех социологических центров страны, если выборы пройдут сегодня (а они намечены на 28 июля), то кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес наберет 61 процент голосов, а Мадуро всего 9.

Раньше предполагалось, что кандидатом будет очень популярная женщина — Мария Корина Мачадо. Однако власти запретили ей участвовать в выборах в течение 15 лет (как только додумались до такого хитроумного хода?) и тогда пришлось искать ей замену. Эдмундо Гонсалес мало известен в стране. Но это не важно. Можно взять любого кандидата от оппозиции, и он точно победит Мадуру с разницей в полсотни процентов — настолько сильна любовь населения к своему президенту. И что тому теперь делать? Идти на фальсификацию итогов выборов при таком раскладе — это окончательно подорвать остатки репутации режима в мире. Да и США не смогут не отреагировать на такой фарс и наложат еще более сокрушительные нефтяные санкции на Венесуэлу.