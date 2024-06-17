Эрдоган и Пашинян о полном урегулировании отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщается на странице Администрации турецкого лидера в соцсети Х.

В ходе беседы стороны подчеркнули наличие политической воли относительно полного урегулирования отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий. Лидеры двух стран отметили важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент вопросы.

Стороны также обсудили последние события в регионе и международную повестку дня.