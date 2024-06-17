Отдел информации 00:11

Турецкие правоохранительные органы арестовали Джавида Алекперова, блогера из Азербайджана, который задавал девушкам на улицах Стамбула вопросы эротического характера, записывал их на видео, после чего загружал видеоролики на свой аккаунт в социальных сетях. Позднее выяснилось, что за ответы, которые его устраивали, «любознательный» блогер выплачивал респонденткам до 500 долларов.

Как стало известно, Джавид Алекперов, гражданин Азербайджана, переехал в Турцию два года назад и открыл аккаунт в социальной сети Instagram под ником Cekaxs, в котором делился своими видеоматериалами. 22-летний блогер подходил на улице к молоденьким девушкам и предлагал им раскрыть на видеокамеру секрет, который они никогда и никому не рассказывали. Некоторые респондентки признавались в изменах своим парням, другие рассказывали, что оказывают сексуальные услуги за деньги… Как указывается в материалах следствия, Алекперов задавал очень личные вопросы, в том числе, спрашивал у представительниц прекрасного пола... Проделки молодого человека привлекли внимание турецких правоохранительных органов. В результате, сотрудники Управления полиции Стамбула по борьбе с киберпреступностью начали расследование на основании видеороликов, выложенных Алекперовым в соцсеть Instagram, после чего блогер был задержан за распространение видеоматериалов эротического содержания, а в отношении него было возбуждено уголовное дело.

На допросах Алекперов рассказал полицейским, что съемкой видеороликов в Турции они занимался два года и не знал, что нарушает законодательство Турецкой Республики. «Я не был знаком ни с кем из тех, кого снимал на видео, - заявил следователям Джавид Алекперов. - Просто подходил на улице к случайным девушкам, получал их разрешение и снимал видео именно в таком формате». По словам азербайджанского блогера, его ежемесячный доход от выкладываемых в соцсети видеороликов с «интимными» ответами девушек составляет порядка 300-400 долларов. Объяснить, откуда он брал до 500 долларов за каждое сексуальное откровение своих респонденток, Алекперов не смог. Блогер заявил, что сожалеет о содеянном, но при этом отметил, что контент, который он выкладывал в своем аккаунте в Instagram, присутствует и в турецком сегменте социальных сетей.