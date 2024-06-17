Азербайджанца арестовали в Стамбуле. Задавал девушкам неприличные вопросы странные дела, фото/видео

Отдел информации

Турецкие правоохранительные органы арестовали Джавида Алекперова, блогера из Азербайджана, который задавал девушкам на улицах Стамбула вопросы эротического характера, записывал их на видео, после чего загружал видеоролики на свой аккаунт в социальных сетях.

Позднее выяснилось, что за ответы, которые его устраивали, «любознательный» блогер выплачивал респонденткам до 500 долларов.

Как стало известно, Джавид Алекперов, гражданин Азербайджана, переехал в Турцию два года назад и открыл аккаунт в социальной сети Instagram под ником Cekaxs, в котором делился своими видеоматериалами. 22-летний блогер подходил на улице к молоденьким девушкам и предлагал им раскрыть на видеокамеру секрет, который они никогда и никому не рассказывали. Некоторые респондентки признавались в изменах своим парням, другие рассказывали, что оказывают сексуальные услуги за деньги…

Как указывается в материалах следствия, Алекперов задавал очень личные вопросы, в том числе, спрашивал у представительниц прекрасного пола... 

Проделки молодого человека привлекли внимание турецких правоохранительных органов. В результате, сотрудники Управления полиции Стамбула по борьбе с киберпреступностью начали расследование на основании видеороликов, выложенных Алекперовым в соцсеть Instagram, после чего блогер был задержан за распространение видеоматериалов эротического содержания, а в отношении него было возбуждено уголовное дело.

На допросах Алекперов рассказал полицейским, что съемкой видеороликов в Турции они занимался два года и не знал, что нарушает законодательство Турецкой Республики.

«Я не был знаком ни с кем из тех, кого снимал на видео, - заявил следователям Джавид Алекперов. - Просто подходил на улице к случайным девушкам, получал их разрешение и снимал видео именно в таком формате».

По словам азербайджанского блогера, его ежемесячный доход от выкладываемых в соцсети видеороликов с «интимными» ответами девушек составляет порядка 300-400 долларов. Объяснить, откуда он брал до 500 долларов за каждое сексуальное откровение своих респонденток, Алекперов не смог.

Блогер заявил, что сожалеет о содеянном, но при этом отметил, что контент, который он выкладывал в своем аккаунте в Instagram, присутствует и в турецком сегменте социальных сетей.

Прокуратура Стамбула направила материалы дела дело в суд, настаивая на избрании в качестве меры пресечения деятельности азербайджанского блогера содержание под стражей.

В свою очередь, суд принял решение об аресте блогера. В судебном постановлении указано, что видеоролики, снятые Джавидом Алекперовым, «противоречат моральным ценностям турецкого общества, единству и целостности семьи».