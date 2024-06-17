В Волчанске остаются около 50 жителей, а количество погибших от обстрелов и убитых российскими войсками может уходить на десятки. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, его слова приводят украинские СМИ.

"Приблизительно 50 человек там остается еще. Если брать подконтрольную территорию, там почти все уехали. Национальная полиция проводит обход домов. Конечно, это делается в полном взаимодействии с нашими военными. Больше беспокойства относительно территории, которая находится под контролем оккупационных войск, поскольку там точно находятся люди. И они находятся в крайне тяжелом положении и условиях. Потому что вовремя не захотели уезжать оттуда по совершенно разным причинам. Сейчас я на них останавливаться не стану. Полная информация будет только после деоккупации", — сказал Синегубов.

По его мнению, количество погибших может составить несколько десятков.

"Опять же, будем иметь четкую информацию только после увольнения. Однако, по нашим данным, это десятки людей – учитывая степень разрушения города и то, что там оставались люди. Видео военных с коптеров дают основания так считать", – отметил начальник ОВА.