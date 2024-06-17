Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:33

Cообщение британской газеты Daily Mail о том, что бывший президент США Барак Обама может заменить на выборах Джо Байдена в случае, если у того будет ухудшаться здоровье не вызвало в Вашингтоне политического землетрясения, хотя и привело к некоторым пересудам. Поводом для этой публикации стало странное поведение президента на встрече с избирателями в Лос-Анджелесе, о чем написал haqqin.az.

Когда окружающие его люди на сцене аплодировали собравшимся в зале, он был словно парализован, «замороженным», как здесь говорят, а потом спуститься вниз ему помог Обама. Нечто подобное произошло и на недавних торжествах в Нормандии, когда Байден также стоял без движения какое-то время, ничего не говоря и держа руки по швам. Крайне резко отреагировал на все досужие вымыслы о том, что Байдену совсем плохо Белый дом. Его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отвергла все сообщения в отношении когнитивных проблем президента. Она охарактеризовала момент «заморозки» Байдена как «дешевый фейк, распространенный его ультраправыми критиками». А все разговоры о том, что он время от времени оказывается в прострации как «необоснованную болтовню». Однако нации не ясно, как можно говорить о «фейке», если момент конфуза Байдена был запечатлен многими камерами и показан по телевидению. Надо признать, что Daily Mail не является авторитетным изданием. Это массовая бульварная газета, с огромным тиражом, как и все таблоиды, ее в Великобритании не относят к качественной прессе, которую следует принимать во внимание.

Достаточно сказать, что в 2017 году редакторы английской Википедии признали «Daily Mail» ненадёжным источником и решили по возможности заменить 12 000 ссылок, подтверждающих опубликованную газетой информацию, ссылками на другие издания. Но, тем не менее, разговор о возможности выставить на съезде Демократической партии в августе не кандидатуру Байдена, который начался задолго до публикации британского издания получил новый импульс. И в нем участвуют не только злобные республиканцы, но и убежденные сторонники демократов. Политолог Джеймс Карвайл, который был архитектором президентской кампании Билла Клинтона, например, открыто призвал Байдена не добиваться переизбрания в этом году. Другой политический колумнист, Джо Клейн заинтриговал публику своим сообщением о том, что он «знает имя молодого кандидата, которому будет не сложно добиться утверждения его кандидатуры на съезде», но имени этого кандидата он не назвал. Впрочем, крупные газеты Америки уже давно муссирует тезис о том, что если Байдена заменить на кого-то помоложе, он без труда одолеет Трампа, который всем надоел.