Шепот в Вашингтоне: Обама может заменить Байдена наша корреспонденция
Cообщение британской газеты Daily Mail о том, что бывший президент США Барак Обама может заменить на выборах Джо Байдена в случае, если у того будет ухудшаться здоровье не вызвало в Вашингтоне политического землетрясения, хотя и привело к некоторым пересудам.
Поводом для этой публикации стало странное поведение президента на встрече с избирателями в Лос-Анджелесе, о чем написал haqqin.az.
Когда окружающие его люди на сцене аплодировали собравшимся в зале, он был словно парализован, «замороженным», как здесь говорят, а потом спуститься вниз ему помог Обама.
Нечто подобное произошло и на недавних торжествах в Нормандии, когда Байден также стоял без движения какое-то время, ничего не говоря и держа руки по швам.
Крайне резко отреагировал на все досужие вымыслы о том, что Байдену совсем плохо Белый дом. Его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отвергла все сообщения в отношении когнитивных проблем президента. Она охарактеризовала момент «заморозки» Байдена как «дешевый фейк, распространенный его ультраправыми критиками». А все разговоры о том, что он время от времени оказывается в прострации как «необоснованную болтовню».
Однако нации не ясно, как можно говорить о «фейке», если момент конфуза Байдена был запечатлен многими камерами и показан по телевидению.
Надо признать, что Daily Mail не является авторитетным изданием. Это массовая бульварная газета, с огромным тиражом, как и все таблоиды, ее в Великобритании не относят к качественной прессе, которую следует принимать во внимание.
Достаточно сказать, что в 2017 году редакторы английской Википедии признали «Daily Mail» ненадёжным источником и решили по возможности заменить 12 000 ссылок, подтверждающих опубликованную газетой информацию, ссылками на другие издания.
Но, тем не менее, разговор о возможности выставить на съезде Демократической партии в августе не кандидатуру Байдена, который начался задолго до публикации британского издания получил новый импульс. И в нем участвуют не только злобные республиканцы, но и убежденные сторонники демократов.
Политолог Джеймс Карвайл, который был архитектором президентской кампании Билла Клинтона, например, открыто призвал Байдена не добиваться переизбрания в этом году.
Другой политический колумнист, Джо Клейн заинтриговал публику своим сообщением о том, что он «знает имя молодого кандидата, которому будет не сложно добиться утверждения его кандидатуры на съезде», но имени этого кандидата он не назвал. Впрочем, крупные газеты Америки уже давно муссирует тезис о том, что если Байдена заменить на кого-то помоложе, он без труда одолеет Трампа, который всем надоел.
По версии Daily Mail в колоде возможных сменщиков Байдена четыре персоны, но над этим списком можно только посмеяться. Так в него помимо Обамы включены лидер демократического большинства в сенате 73-летний Чак Шумер, который слишком держится за свой пост, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которой 84 года и 77-летний экс-президент Клинтон - он, как известно, когда-то был хорошим жеребцом, но сейчас весь вышел.
62-летний Барак Обама - единственный, о ком можно хоть как-то говорить как о возможном кандидате. Он активен и в меру обаятелен. У него значительная поддержка как со стороны чернокожего населения, так и «белых воротничков», доцентов с кандидатами, которые ценят его за интеллект. Слабый пол его тоже любит.
Но хотя Обама и появляется на всех ключевых предвыборных ралли Байдена, нельзя утверждать, что в прошлом все между экс-президентом и его «вице» было безоблачным. Так Обама был не слишком доволен, когда Байден не слишком ретиво поддерживал в 2016 году президентскую кампанию Хиллари Клинтон.
Сейчас все умники и умницы в Вашингтоне сходятся на том, что главным тестом для Джо Байдена станут его дебаты с Трампом 27 июня. В принципе победить Дональда, не обладающего острой реакцией (да и вообще умом) не так уж трудно. Главное, чтобы старина Джо в очередной раз не «заморозился» и не упал с трибуны, иначе ему придет конец…