Леонид Швец, автор haqqin.az 00:47

Даже сильно далекому от политики человеку известно, что Чечня в Российской Федерации имеет особый статус, а тамошнему руководству позволено намного больше, чем руководству любого другого региона. С другой стороны, Россия все больше по своим нравам и порядкам сближается с этой северокавказской республикой. Сам факт создания с самого высокого благословения такой зоны беспредела говорит очень много о том, что происходит с Россией и в каком направлении она движется.

Журналисты расследовательского издания «Проект» создали фильм (https://www.proekt.media/guide/vertical-ramzan-kadyrov/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR39fUR7I77NOHdUZL0xe1ahf4CnkCOcQzJV3SjNiI7qDYJcYp99hUrB7AY_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw) , в котором с невиданными ранее подробностями рассказывают о том, как создавалась нынешняя Чечня и как она сейчас устроена. Эта длинная, на два с половиной часа лента называется «Вертикаль Кадырова» с подзаголовком «Фильм о тайнах чеченской власти. Историческое расследование о том, как Рамзан Кадыров был приведен к власти и какие преступления он совершил за те 20 лет, что управляет Чечней». Пересказывать этот насыщенный фактами материал занятие неблагодарное, но указать на некоторые моменты имеет смысл. Так, небезынтересно было узнать, что в переходе муфтия Чечни Ахмата Кадырова на сторону федералов принял участие первый вор в законе из чеченцев Мовлади Атлангериев, один из лидеров лазанской преступной группировки, влиятельной и жестокой банды 80-х и 90-х, который был завербован КГБ-ФСБ. Ахмат Кадыров, как известно, погиб в результате взрыва на стадионе «Динамо» в Грозном во время парада 9 мая 2004 года. В фильме много подробностей того, как это произошло и что могло послужить причиной покушения. По версии авторов фильма, после гибели Ахмата Кадырова Владимир Путин сделал окончательную ставку на его сына Рамзана. Спустя три недели после смерти отца загадочным образом умрет старший брат Рамзана Зелимхан.

Поскольку по возрасту 27-летний Рамзан не мог быть избран президентом Чечни, он становится премьером, а на место президента ставят Алу Алханова, бывшего министра внутренних дел республики. В фильме много моментов, свидетельствующих о том, как нетерпеливо ожидал Рамзан Кадыров своего времени, буквально издеваясь над тогдашним президентом. Судьба всех «смотрящих» за Чечней от Москвы была весьма печальна. У них либо случались проблемы со здоровьем, либо рядом начинало что-то взрываться и гореть. Премьер Чечени Сергей Абрамов чудом выжил после покушения и больше в республике не появлялся, а секретарь Совета безопасности Чечни Рудник Дудаев со второго раза стал жертвой пожара. В материале много рассказывается о том, как начинался бизнес Кадыровых, семьи, которая еще в 90-х была достаточно бедной. И о том, как, по какой схеме расходятся федеральные поступления в бюджет по компаниям родственников или «номиналов» - номинальных собственников фирм, принадлежащих Кадырову. Среди людей, запросто обналичивающих миллиардные суммы, оказываются автомеханик или таксист.