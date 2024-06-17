Тайвань получит американские истребители

Тайвань получит два самолета F-16V Block 70 для летных испытаний уже в четвертом квартале 2024 года. Об этом заявил глава оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюн, пишут зарубежные СМИ.

Согласно данным, после получения новых самолетов парк F-16V ВВС Тайваня превысит 200 единиц, что сделает его крупнейшим в Азии.

В 2019 году Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 66 новых истребителей этой модели. Первоначально планировалось, что первые самолеты будут поставлены в 2023 году, однако этого не произошло. Согласно условиям контракта, США должны передать все истребители к 2026 году.