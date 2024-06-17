Израиль готов атаковать Ливан

Глава Северного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления генерал-майор Одед Басюк утвердили сегодня планы боевых действий в Ливане, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что генералы провели совещание, в ходе которого «были утверждены оперативные планы наступления в Ливане». Высшее командование также приняло решения, касающиеся «ускорения готовности сил на местах», говорится в заявлении.

Ранее спецпосланник США Амос Хохштейн в связи с эскалацией огня между противниками на южной границе Ливана заявил, что США пытаются предотвратить новую войну между Израилем и ливанским движением «Хезболлах».

Специальный посланник президента США Джо Байдена Хохштейн, сообщил, что его направили в Ливан сразу после короткой поездки в Израиль, потому что ситуация «серьезная».