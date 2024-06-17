В США рассказали, в чем мир будет нуждаться

Вашингтонская администрация полагает, что в мире в предстоящие годы будет расти спрос на природный газ, добытый не в России. Такую версию изложил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт на онлайн-брифинге для журналистов.

"Мы живем в мире, которому в последующие годы будет требоваться много газа не из России из-за ее действий по использованию газовых резервов в качестве оружия", - сказал он.

"Европа никогда больше не будет воспринимать Россию в качестве надежного поставщика. Так что эти поставки нужно будет заместить даже при том, что мы продолжаем постепенно отказываться от ископаемого топлива и использовать возобновляемые источники", - утверждал Пайатт.

Рассуждая о добыче природных ископаемых в Африке, помощник госсекретаря отметил, что "мир будет нуждаться в огромных объемах кобальта, лития, никеля, цинка, меди, редкоземельных металлов".

"И пока мы наращиваем добычу и переработку этих ископаемых, наша основная задача состоит в том, чтобы не допустить еще большего укрепления почти полной монополии Китая", - добавил дипломат.