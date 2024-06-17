"Амнистия [нелегальных мигрантов] Байдена - это прямая атака на американскую демократию и еще один пример того, как Байден <...> разрушает нашу конституционную систему и заменяет ее коррумпированным и фашистским режимом. Это фашисты. Это плохие люди", - сказал Трамп во вторник, выступая перед сторонниками в штате Висконсин. Так экс-президент прокомментировал миграционную политику Байдена.

*** 01:44 Американский президент Джо Байден объявил о принятии его администрацией мер, облегчающих получение легального статуса в США для более чем 500 тыс. человек. Об этом пишут зарубежные СМИ.

"Сегодня я объявляю о продиктованных здравым смыслом изменениях процесса получения легального статуса для состоящих в браке с американскими гражданами иммигрантов, живущих здесь в течение долгого времени", - отметил Байден.

Как он пояснил, согласно новым правилам, этим лицам и их детям не придется выезжать за пределы США, чтобы "подать документы на получение легального статуса" в стране. Это потенциально облегчает для них получение вида на жительство в США и американского гражданства. Кроме того, они смогут получить временное разрешение на работу в США. Согласно справочным материалам, распространенным ранее пресс-службой Белого дома, эти меры коснутся "примерно 500 тыс. супругов граждан США" и примерно 50 тыс. их детей, которые не являются американцами.

Байден также объявил об облегчении процесса выдачи американских виз для тех, кто обучался в высших учебных заведениях в США и получил предложение работать в стране.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отрицала, что администрация решила принять указанные меры исключительно из-за предстоящих президентских выборов.