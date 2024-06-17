Израиль допускает возможность прекращения конфликта после освобождения заложников и готов рассмотреть возможность дать лидерам палестинского движения ХАМАС покинуть сектор Газа и перебраться в другую страну. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Le Figaro.

Глава правительства пояснил, что Израиль был готов на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, но ХАМАС отказывается это сделать без постоянного прекращения огня. По словам Нетаньяху, прекращение боевых действий позволит ХАМАС сохранить контроль над Газой, и они якобы смогут "повторить массовые убийства, подобные тому, что произошло 7 октября 2023 года".

В связи с этим он обвинил руководство палестинского движения, в частности лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, в препятствовании урегулированию.

"Война может закончиться завтра, если они безоговорочно капитулируют и освободят заложников", - сказал премьер.

В ответ на вопрос журналиста о том, позволит ли Израиль лидерам ХАМАС "покинуть Газу и отправиться в Алжир или куда-то еще", он заявил, что "это можно будет рассмотреть, когда настанет подходящий момент".