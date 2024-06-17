Азербайджанский спортсмен впервые выехал заграницу и… взял 3 медали чемпионата Европы

В активе нашей команды уже 9 медалей, три из которых на глазах у корреспондента haqqin.az взял 15-летний Эльман Курданов. В весовой категории до 67 кг он сначала завоевал бронзу в рывке, а затем серебро – в толчке и в сумме двух упражнений.

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике продолжает свое успешное выступление на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 15 и 17 лет, который проходит в греческих Салониках.

Интересно, что для Эльмана нынешний чемпионат Европы – первый международный турнир в его карьере.

«Я впервые выступал на таких больших соревнованиях, - рассказывает haqqin.az призер чемпионата Европы. - Это мое первое международное соревнование. Ранее самым крупным турниром, в котором я участвовал, был чемпионат Азербайджана. Рад, что удалось приехать в Грецию и взять три медали. Соперники были достойные, и мне очень приятно было с ними состязаться. Очень понравилось! Постараюсь улучшать свои результаты.

Конечно, волнение присутствовало. Но тренеры и наш доктор подбадривали меня. Нервозность сразу проходила.

Ожидал, что соперничество будет напряженное. Мой тренер готовил меня к этому. В дальнейшем будем прогрессировать. Спасибо Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, которая создает для нас все условия для подготовки».

В весовой категории до 67 кг не было равных болгарину Виктору Костадинову. Он завоевал три золотые медали.

«Я постараюсь в будущем составить ему достойную конкуренцию, - говорит азербайджанский штангист. - Просто так в следующий раз он золото не заберет».