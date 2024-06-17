Путин и Ким Чен Ын наедине обсуждают чувствительные вопросы

Лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, в таком формате «главы государств имеют возможность обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы».

Как сообщается, Путин заявил, что «Россия, которая ведет борьбу с навязываемой десятилетиями империалистической политикой США, ценит поддержку КНДР российской политики, в том числе на украинском направлении», а взаимодействие между РФ и КНДР «основано на равноправии и взаимном уважении».

Ким Чен Ын, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна «вступают в период нового расцвета». Северокорейский лидер также отметил «важную миссию и роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире», выразил «полную поддержку в проведении спецоперации в Украине».