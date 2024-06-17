Канада ввела санкции из-за Навального

Канада ввела санкции против 13 высокопоставленных российских чиновников, сотрудников следственных органов, пенитенциарной службы и полиции. В сообщении на сайте канадского правительства отмечено, что все лица, попавшие под ограничения, «были причастны к жестокому обращению и смерти» политика Алексея Навального.

Речь идет об отравлении нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» в 2020 году, задержании в аэропорту в 2021-м, заключении в исправительную колонию, несоблюдении прав Навального, «неспособности расследовать причину его смерти и длительной задержке с передачей тела семье», подчеркивается в пояснении к санкциям.

Конкретные имена тех, против кого введены новые ограничения, в сообщении не указываются. Всего в положении о специальных мерах в связи с нарушениями прав человека МИДа Канады числятся 111 граждан России. В числе последних 13 имен указаны представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, глава управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин, судьи Кирилл Никифоров, Екатерина Дорохина, Екатерина Пахомова, прокуроры Борис Локтионов, Марина Бобек, Екатерина Фролова, следователь Александр Варапаев, замдиректора ФСИН Александр Матвеенко, экс-замдиректора ФСИН Алексей Гиричев, представительница ФСИН Кристина Паньшина и начальник ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе Вадим Калинин.