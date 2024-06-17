«Русская партия» Грузии взывает к Путину о развитии ситуации
Как уже сообщалось, 16 мая Мамука Пипия, международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира», а также другие члены политсовета этой партии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим с Грузией.
Напомним, что в середине мая 2023 года Россия частично отменила для граждан Грузии визовый режим, действовавший с 2000 года, а также полностью сняла запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, и находиться в России с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения до трех месяцев из каждых 180 дней.
И вот теперь грузинская партия «с российским акцентом» призывает президента Путина полностью отменить визовый режим с Грузией.
«От народа Грузии в лице партии «Солидарность во имя мира» мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания и нелегально находятся на территории РФ или подверглись депортации, а также облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии в Российской Федерации и установить квоты на работу, - говорится в обращении. - Господин президент, эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу же сообщил журналистам, что Кремль «осведомлен об этом обращении и рассматривает его».
После чего Мамука Пипия в интервью агентству Sputnik Грузия выразил надежду на скорую положительную реакцию президента России.
«Очень надеемся, что на наше обращение отреагируют быстро, потому что для нашей эмиграции это жизненно необходимо, - подчеркнул лидер партии «Солидарность во имя мира». - Мы очень рады, что российская сторона внимательно рассматривает [этот вопрос], и надеемся, что в ближайшее время визовый режим будет полностью снят. Это поспособствует еще большему сближению наших народов».
По словам Пипия, частичная отмена визового режима привела к росту численности грузинских нелегалов на территории Российской Федерации.
Обращение совпало с периодом, когда правящая в стране партия «Грузинская мечта», несмотря на мощную волну протестов, приняла закон «об иностранных агентах», подтвердив тем самым курс на конфронтацию с Западом. Примерно в то же время стали распространяться сообщения о переговорах между Грузией и Россией о восстановлении дипломатических отношений, прерванных после августовской войны 2008 года. Анализируя историю создания партии «Солидарность во имя мира», а также деятельность ее лидера, приходишь к выводу, что эта «синхронность» не случайна.
Партия «Солидарность во имя мира», созданная в декабре прошлого года, не представлена в парламенте Грузии. Ее первым председателем стал активист Мераб Чикашвили, выступавший против правительства Михаила Саакашвили, а затем его сменил на этом посту Михаил Жгенти.
Что же касается международного секретаря партии, бизнесмена Мамуки Пипия, то он постоянно живет в Москве, имеет тесные связи с российскими политическими кругами и часто появляется в эфире российских пропагандистских медиаресурсов. К примеру, в дни, когда в грузинском парламенте обсуждался «российский закон», Пипия в интервью телеканалу «Звезда», являющемуся рупором Министерства обороны России, обосновал необходимость его принятия защитой суверенитета Грузии.
«Россия уже давно не вмешивается во внутренние дела Грузии, а вот Запад вмешивается очень сильно, - отметил, в частности, Пипия. - И власти пытаются играть независимую игру, что не нравится нашим западным партнерам. Повторюсь, идет борьба за независимость Грузии. Правительство и правящая партия делают все, чтобы в наши внутренние дела никто не вмешивался».
По словам международного секретаря, Запад «пытается влиять на политику Грузии посредством своих некоммерческих организаций».
Мамука также сообщил, что партия «Солидарность во имя мира» полностью поддерживает законопроект «об иноагентах».
«Считаем, что настало время навести порядок, - заявил он. – Потому, что так невозможно - жить в независимом государстве и ждать от наших так называемых партнеров разных сюрпризов, которые они нам изо дня в день устраивают».
Мамуку Пипия можно часто видеть в эфире у пропагандиста Владимира Соловьева, где он делает заявления, соответствующие тезисам Кремля о роли Запада в странах бывших советских республик, включая Грузию.
Петро Мамрадзе, руководитель Института правления и стратегий в Тбилиси, утверждает, что в грузинской политике партия «Солидарность во имя мира» особого веса не имеет. В то же время, по его словам, «Грузинская мечта» в данный момент не сможет восстановить отношения с Россией, даже если очень захочет.
«Грузия не может пойти на то, чтобы признать независимость Южной Осетии и Абхазии, это полностью исключено, - уверен Мамрадзе. - А российское правительство на данном историческом этапе никоим образом не может отозвать свое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Вот такой тупик имеется в одном направлении, хотя в другом - это и народные контакты, и туризм, и торговля».
По мнению аналитиков, «Солидарность во имя мира», являющаяся самой пророссийской партией в Грузии, попытается получить на предстоящих осенью выборах представительство в парламенте страны, чтобы укрепить свой вес на политической арене Грузии.