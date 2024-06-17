Отдел информации 10:09

Как уже сообщалось, 16 мая Мамука Пипия, международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира», а также другие члены политсовета этой партии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим с Грузией. Напомним, что в середине мая 2023 года Россия частично отменила для граждан Грузии визовый режим, действовавший с 2000 года, а также полностью сняла запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, и находиться в России с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения до трех месяцев из каждых 180 дней.

И вот теперь грузинская партия «с российским акцентом» призывает президента Путина полностью отменить визовый режим с Грузией. «От народа Грузии в лице партии «Солидарность во имя мира» мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания и нелегально находятся на территории РФ или подверглись депортации, а также облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии в Российской Федерации и установить квоты на работу, - говорится в обращении. - Господин президент, эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу же сообщил журналистам, что Кремль «осведомлен об этом обращении и рассматривает его». После чего Мамука Пипия в интервью агентству Sputnik Грузия выразил надежду на скорую положительную реакцию президента России. «Очень надеемся, что на наше обращение отреагируют быстро, потому что для нашей эмиграции это жизненно необходимо, - подчеркнул лидер партии «Солидарность во имя мира». - Мы очень рады, что российская сторона внимательно рассматривает [этот вопрос], и надеемся, что в ближайшее время визовый режим будет полностью снят. Это поспособствует еще большему сближению наших народов». По словам Пипия, частичная отмена визового режима привела к росту численности грузинских нелегалов на территории Российской Федерации.

Обращение совпало с периодом, когда правящая в стране партия «Грузинская мечта», несмотря на мощную волну протестов, приняла закон «об иностранных агентах», подтвердив тем самым курс на конфронтацию с Западом. Примерно в то же время стали распространяться сообщения о переговорах между Грузией и Россией о восстановлении дипломатических отношений, прерванных после августовской войны 2008 года. Анализируя историю создания партии «Солидарность во имя мира», а также деятельность ее лидера, приходишь к выводу, что эта «синхронность» не случайна. Партия «Солидарность во имя мира», созданная в декабре прошлого года, не представлена в парламенте Грузии. Ее первым председателем стал активист Мераб Чикашвили, выступавший против правительства Михаила Саакашвили, а затем его сменил на этом посту Михаил Жгенти. Что же касается международного секретаря партии, бизнесмена Мамуки Пипия, то он постоянно живет в Москве, имеет тесные связи с российскими политическими кругами и часто появляется в эфире российских пропагандистских медиаресурсов. К примеру, в дни, когда в грузинском парламенте обсуждался «российский закон», Пипия в интервью телеканалу «Звезда», являющемуся рупором Министерства обороны России, обосновал необходимость его принятия защитой суверенитета Грузии.