Белый дом отменил встречу с высокопоставленными израильскими чиновниками после видеообращения премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Axios.

Причина, по которой визит был отменен, увязана, как сообщает интернет-ресурс, с заявлением премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что США задерживают поставки оружия Израилю.

По мнению Axios, встреча должна была стать стратегическим диалогом по Ирану, и на ней должны были присутствовать представители Пентагона, Госдепартамента США и спецслужб, а также их израильские коллеги.

Однако после высказываний Нетаньяху, согласно которым США «придерживают оружие и боеприпасы» на фоне войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа и пограничных стычек с «Хезболлой» на севере, Белый дом отменил встречу.

В беседе с Axios неназванный американский чиновник сказал: «Это решение ясно дает понять, что у таких трюков есть последствия».