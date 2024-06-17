Хуситы потопили греческий корабль

12 июня принадлежащий Греции угольный транспортер Tutor был поражен ракетами и начиненным взрывчаткой катером с дистанционным управлением и наполнился водой, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании.

Военные власти сообщают о морских обломках и нефти, замеченных в последнем зарегистрированном месте нахождения корабля. Один член экипажа, предположительно, находившийся в машинном отделении Tutor во время нападения, считается пропавшим без вести.

Первым кораблем, потопленным хуситами, был принадлежащий Великобритании Rubymar. Он утонул 2 марта после попадания ракеты.