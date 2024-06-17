США увеличивают помощь Армении
Сопредседатель Армянского кокуса, член Палаты представителей Фрэнк Паллоне (демократ от штата Нью-Джерси) и член Палаты представителей Николь Маллиотакис (республиканка от Нью-Джерси) предложили двухпартийную поправку к законопроекту SFOPS на 25 финансовый год, которая увеличивает финансирование Республики Армения на 100 000 000 долларов США в рамках федерального счета помощи Европе, Евразии и Центральной Азии (AEECA), сообщает Армянская Ассамблея Америки.
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