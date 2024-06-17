Жеребьевка еврокубков: «Карабах», «Зиря», «Сабах» и «Сумгаит» в ожидании соперников

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени. Чемпион Азербайджана « Карабах » начинает борьбу со 2-го раунда и входит в число «сеяных». Перед жеребьевкой, как это обычно бывает, УЕФА поделил команды на группы. В результате соперниками « Карабах а» могут стать «Ягеллония» (Польша), а также победители пар 1-го раунда «Флора» (Эстония) – «Целе» (Словения), «Виртус» (Сан-Марино) – «Стяуа» (Румыния), «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Своих соперников узнают « Карабах », «Зиря», «Сабах» и «Сумгаит».

Жеребьевка Лиги Европы стартует в 15:00. Здесь Азербайджан представляет «Зиря». Вчера мы узнали, что в 1-м раунде команда Рашада Садыхова сыграет с молдавским «Шерифом». Благодаря тому, что у «Шерифа» высокий рейтинг, сегодня при жеребьевке «Зиря» будет среди «сеяных». Потенциальными соперниками победителя пары «Шериф» - «Зиря» являются «Панатинаикос» (Греция), «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль), а также победители пар 1-го раунда «Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр), «Пакш» (Венгрия) – «Корвинул» (Румыния).

Ну а в 16:00 начнется жеребьевка Лиги конференций. Со 2-го раунда начинают борьбу «Сабах» и «Сумгаит». Кроме того, если «Зиря» проиграет в 1-м раунде Лиги Европы «Шерифу», то присоединится к двум другим нашим клубам во 2-м раунде Лиги конференций.

Все три азербайджанские команды среди «несеяных». Им могут достаться следующие соперники:

«Зиря»

«Рига» (Латвия), «Олимпия» (Словения), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Баник» (Чехия), а также победитель пары 1-го раунда ВПС (Финляндия) – «Жальгирис» (Литва)

«Сабах»

«Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Астана» (Казахстан), АЕК (Кипр), а также победитель пары «Марсашлокк» (Мальта) – «Партизани» (Албания)

«Сумгаит»

«Истанбул Башакшехир» (Турция), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Омония» (Кипр), «Фехервар» (Венгрия), «Санкт-Галлен» (Швейцария).