Алиев о зеленом будущем планеты

«Борьба с изменением климата уже длительное время находится в ряду наиболее важных и приоритетных вопросов глобальной повестки дня. Климатический кризис и его последствия, являющиеся общей проблемой человечества, препятствуя устойчивому развитию и благосостоянию стран, также существенно влияют на повседневную жизнь и образ жизни простых людей». Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 29-го заседания высокого уровня на тему «Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее».

Глава государства заявил, что Азербайджан «всеми силами готовится к COP29, не жалея усилий для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира, достижения положительных результатов для будущего нашей планеты».

Алиев добавил, что «на COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года».