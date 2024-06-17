Иса Алиев принес Азербайджану четвертое золото чемпионата Европы в Греции обновлено 11:41
Иса Алиев (73 кг) завоевал золотую медаль в рывке.
Он поднял 112 кг и опередил всех 13-ти соперников.
Таким образом, на данный момент в активе сборной Азербайджана 10 медалей – 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы.
*** 11:20
В греческих Салониках продолжается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет.
Сегодня на помост выйдут еще два представителя Азербайджана. Иса Алиев (73 кг) выступит среди спортсменов не старше 15 лет, а Акиф Абдуллаев (73 кг) – среди 17-летних штангистов.
После четырех дней соревнований в активе сборной Азербайджана 9 медалей – 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы.
Три золотые награды в активе Кямрана Хаппаева (61 кг, до 15 лет), два серебра и бронзу взял Эльман Курданов (67 кг, до 15 лет), серебро завоевала Нурай Абилова (40 кг, до 15 лет), две бронзы - Малика Бичекуева (55 кг, до 15 лет).
Всего в Салоники из Азербайджана прилетели 18 спортсменов.
Полный состав нашей команды:
U-15 – Нурай Абилова (40 кг), Малика Бичекуева (55 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахман Мардалиев (49 кг), Кямран Хаппаев (61 кг), Абдулгусейн Гусейнов (61 кг), Эльман Курданов (67 кг), Иса Алиев (73 кг), Аллахверди Гарагезов (89 кг), Аслан Амирасланов (89 кг), Магомедали Мамедзаде (96 кг), Султан Султанов (102 кг), Садиг Алигулиев (свыше 102 кг);
U-17 – Мелек Гусейнли (свыше 81 кг), Туран Алиев (67 кг), Акиф Абдуллаев (73 кг), Гусейн Гейдаров (81 кг), Мамед Ахмедзаде (96 кг).
На чемпионате Европы принимают участие 243 спортсмена и 218 спортсменок из 36 стран. Соревнования завершатся 23 июня.