Он поднял 112 кг и опередил всех 13-ти соперников.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Азербайджана 10 медалей – 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

*** 11:20

В греческих Салониках продолжается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет.

Сегодня на помост выйдут еще два представителя Азербайджана. Иса Алиев (73 кг) выступит среди спортсменов не старше 15 лет, а Акиф Абдуллаев (73 кг) – среди 17-летних штангистов.

После четырех дней соревнований в активе сборной Азербайджана 9 медалей – 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы.