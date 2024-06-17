Американцы будут производить боеприпасы в Украине

Американская оборонная компания Northrop Grumman планирует производить в Украине боеприпасы в рамках совместного проекта, пишет издание Breaking Defense.

Уже несколько мировых компаний объявили о планах производить боеприпасы в Украине, однако Northrop Grumman — это первая американская компания, которая организует такой проект на украинской территории.

«Как вы знаете, мы работаем в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект. Мы стремимся расширить его на танковые боеприпасы, снаряды калибра 155-мм и другие, когда найдем инновационные процессы», - говорит Дэйв Бартелл, директор по международному бизнесу в секторе оборонных систем компании Northrop.