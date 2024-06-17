Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:31

«Китай раздувает крупнейший со времен Второй мировой войны военный конфликт в Европе, в то же время он пытается поддерживать хорошие отношения с Европой... Пекин не может иметь и то и другое», - заявил на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг. С ним все ясно, с высокой долей вероятности можно утверждать, что следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса станет уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, кандидатуру которого поддержали даже известные «евродиссиденты», такие как Венгрия и Словакия.

Так что заявление Столтенберга – это прощальное заявление «хромой утки». И потому особенно интересно, почему оно выдержано в демонстративно антикитайском духе. Что, кстати, в Европе сегодня «стильно и модно», потому как между ЕС и КНР неожиданно развернулась вполне себе полноценная торговая война, на одной стороне которой китайские электромобили, а на другой – французские коньяки, свинина и много чего еще, что европейцы продают в Китае. Но вопрос, само собой, гораздо серьезнее. И заключается в том, будет ли Пекин допущен на европейский рынок в том объеме, который ему желателен, вплоть до покупки промышленных предприятий. Или же его проникновение в Европу будет весьма ограничено. Именно вокруг этого развернулись ожесточенные дебаты, в ходе которых любой аргумент «за» существование «китайской угрозы» как реальности вполне подходит, как бы иррационально он не звучал. Суть заявления Столтенберга, его «лебединый аккорд», заключается в том простом пожелании, чтобы Пекин однозначно выступил с осуждением российского вторжения в Украину и предпринял соответствующие меры, иными словами, ввел против России санкции, примерно сравнимые с западными. Во всяком случае, отказался бы продавать товары двойного назначения.