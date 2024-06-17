Криминальный авторитет Гасанов избил бывшего офицера ФСБ

В российском Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов избил бывшего сотрудника ФСБ. Инцидент произошел в небоскребе «Исеть», самом высоком здании города. Местные СМИ сообщили, что мужчины были пьяны и что драка произошла на почве «выяснения личных отношений».

Хотя в некоторых источниках указывается, что Гасанов — азербайджанец, на самом деле тот родился в Дагестане. Авторитет не имеет звания «вора в законе» и занимается «решением вопросов» в Екатеринбурге.

В городе Гасанов проживает достаточно долго и регулярно попадает в различные криминальные скандалы. В сферу его бизнес-интересов, как сообщается, входят полулегальные парковки и помощь с обналичиванием средств. Передвигается Марсель Гасанов на внедорожнике Mercedes-Benz с «блатными» номерами. Автомобиль зарегистрирован на его жену.

О драке, случившейся в лифте «Исети», сообщили сразу несколько СМИ: по их данным, один или оба участника скандала были пьяны. После приезда Росгвардии Гасанов и его оппонент попали в отдел полиции, но их отпустили без каких-либо последствий, хотя авторитет продолжал буйствовать даже там, утверждают журналисты.

С Гасановым подрался некий Пупышев, который служил в силовых структурах, пишет E1 со ссылкой на анонимный источник. Он также будто бы является дядей подруги другого криминального авторитета Александра Дискова (Фартового). Причина конфликта Гасанова и Пупышева неизвестна: возможно, это было «выяснение отношений двух нетрезвых мужчин», — иронизирует 66.ru.

После инцидента Гасанова доставили в полицию.

«У него вышел конфликт с бывшим силовиком по фамилии Пупышев, который, в свою очередь, близок к авторитету Фартовому (племянница Пупышева сожительствует с ним). Не понятно, что они не поделили, но началась жестокая драка в лифте и потом прямо на парковке. Росгвардия доставила обоих в райотдел полиции № 9, где Марсель, по слухам, оказывал сопротивление сотрудникам, продолжал буйствовать и выкрикивать угрозы полицейским. Вел себя неадекватно, как будто под наркотой», — рассказал осведомленный источник.

«Да, была драка в лифте в башне «Исеть». Причина — межличностный конфликт, скажем так, разошлись взгляды на жизнь. Они встретились, будучи слегка подшофе, кто-то кому-то что-то сказал и случилось то, что случилось. Оба взрослые мужчины, сами разберутся», — считает собеседник агентства.