Германия встревожена курдским терроризмом

В отчете Федерального ведомства по защите Конституции Германии за 2023 год отмечается рост числа ультраправых экстремистов и членов террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана) в стране. Сообщается, что численность членов РПК в Германии возросла до 15 тысяч.

Согласно опубликованному отчету, РПК является крупнейшей иностранной экстремистской организацией в Германии. В отчете говорится, что в 2022 году было зафиксировано 262 преступления, совершенных РПК, а в 2023 году это число увеличилось на 9,2% и достигло 286. Из них 22 преступления связаны с насилием, а 99 - преступления пропагандистского характера.

Также отмечается, что террористическая организация РПК cобрала 16-17 миллионов евро через фиктивные кампании по сбору пожертвований, что соответствует уровню 2022 года. Указывается, что эти деньги собирались наличными у доноров и использовались для управления организацией и пропагандистской деятельности в Европе.

Подчеркивается, что, несмотря на попытки РПК создать в Европе образ организации, не прибегающей к насилию, она продолжает совершать теракты в Турции. С июня 2013 года более 300 человек уехали из Германии, чтобы присоединиться к РПК, 41 из них погиб, а 160 вернулись обратно.

В отчете также говорится, что насилие продолжает оставаться стратегическим элементом идеологии РПК.