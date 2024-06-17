Юрий Гусев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане, специально для haqqin.az 11:46

В минувшие выходные в швейцарском Бюргенштоке состоялся Первый Саммит мира, на котором были представлены все части света – все континенты. Нам удалось избежать одной из самых страшных вещей, а именно разделения мира на противоположные лагеря. Поддержать Украину собрались представители международных организаций и государств Латинской Америки, Африки, Европы, Ближнего Востока и Азии, Тихоокеанского региона, Северной Америки. Всего сто один участник! Присутствие на Саммите мира представителей всех континентов стало четким сигналом России, что глобальный мир не поддерживает ее захватническую войну.

Саммит стал важным шагом на пути к восстановлению мира, основанного на правилах международного порядка. Всеобъемлющего мира для Украины на основе Устава ООН, уважения международного права, справедливых интересов Украинского Народа. Одним из успехов этого Саммита стало то, что все его участники – а это большинство мира – в очередной раз подтвердили свою поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Кроме того, это, без сомнения, историческое мероприятие стало весомой практической составляющей имплементации Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского – единственного действенного механизма обеспечения справедливого и устойчивого мира для нашего государства. Как результат, по итогам Саммита было принято Совместное коммюнике об основах мира, полностью отражающее наши намерения передать будущим поколениям эффективный механизм реализации Устава ООН. Этот документ остается открытым для присоединения всех, кто уважает международное право, и мы рассчитываем, что все наши друзья и стратегические партнеры, которые не смогли принять участие в Саммите, поддержат это коммюнике.