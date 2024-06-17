Россия покидает ОБСЕ

Совет Федерации совместно с Госдумой подготовят решение о приостановке участия России в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ и замораживании выплат этой организации со стороны Российской Федерации, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету (Совфеда) отработать с коллегами из Государственной думы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и, соответственно, о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду.