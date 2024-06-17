США разместят F-16 в Украине
Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины. Об этом заявили в Белом доме, передает агентство Reuters.
10 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить украинским войскам, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. По его словам, это делается для того, чтобы самолеты не стали мишенями для армии России.