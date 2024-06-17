США передадут ракеты Украине вместо Швейцарии

Несмотря на письменные соглашения и контракты, США предоставили высший приоритет в поставках ракет к системам Patriot Украине, а не Швейцарии. Сейчас мировой спрос на управляемые ракеты для ПВО значительно превышает мощности по производству, сообщает издание Blick.

Как известно, правительство Швейцарии осенью 2023 года заказало у США ракеты PAC-3 на сумму 340 млн долларов. Однако в Штатах решили, что сначала эти ракеты будут предоставлены Украине из-за тяжелой ситуации на фронте, а Швейцарии придется ждать свой заказ дольше.

"Как долго придется ждать Швейцарии, еще непонятно. Известно одно: мировой спрос сейчас значительно превышает мощности производства управляемых ракет Patriot. Ожидается, что США официально сообщат о своем решении уже 19 июня", - говорится в материале.