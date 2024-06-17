Блинкен: «Путину нас не пережить»

По словам Блинкена, если президент России Владимир Путин «считает, что может пережить Украину или кого-либо из нас, он ошибается».

«Мы ожидаем, что к саммиту НАТО около 20 стран, а может быть, и больше, заключат свои двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Это доказательство, ясное доказательство того, что все наши страны будут с Украиной в долгосрочной перспективе, и что если Путин рассчитывает пережить Украину или пережить кого-либо из нас, он заблуждается; он ошибается. И опять же, я думаю, вы увидите на саммите дополнительный акцент на этом», - сказал госсекретарь США на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Cтолтенберг в свою очередь отметил, что поддержка Западом Украины – «не благотворительность».

«Война России в Украине - это жестокое нападение на мирную демократическую страну. Эту войну поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты потерпели поражение. Они хотят, чтобы НАТО потерпела поражение. Если они добьются успеха в Украине, это сделает нас более уязвимыми, а мир - более опасным.

Поэтому наша поддержка Украины - это не благотворительность. Она отвечает интересам нашей безопасности. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но российская оккупация Украины не дает мира, а капитуляция перед Путиным не дает безопасности. Чем сильнее будет наша поддержка, тем быстрее закончится война, поэтому я приветствую 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности между Соединенными Штатами и Украиной», - сказал генсек НАТО.