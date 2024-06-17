Министр обороны Армении встретился с военным советником Макрона

Глава Минобороны РА Сурен Папикян провел встречу с военным советником президента Франции, руководителем военного кабинета генералом армии Фабьеном Мандоном, пишут армянские СМИ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с текущим процессом и перспективными программами сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны.

Министр обороны представил ход реформ вооруженных сил Армении и сотрудничество с Францией в этом направлении. Были обсуждены также вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности.