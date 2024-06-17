Икрам Нур, автор haqqin.az 13:27

Сотрудничество Ирана с курдской террористической организацией PKK выходит на новый уровень. Иран теперь начал их обучать и предоставлять им разведывательную информацию. Вот любят в Тегеране ситуации, когда у соседа начинаются проблемы. И не для того, чтобы помочь, проявив добрососедские отношения, а для того, чтобы плеснуть бензину в разгорающийся костерок. Турки стремятся разгромить курдскую PKK в Ираке. А значит, что делает Тегеран? Правильно, начинает этому препятствовать.

По имеющейся у турецких спецслужб информации, офицеры Корпуса стражей исламской революции, КСИР и инструкторы их иракских прокси из «Хашд аль-Шааби» обучают курдских боевиков разведывательно-диверсионным операциям, использованию беспилотников и противодействию турецким БПЛА. Иранцы также организуют поставки оружия, боеприпасов и боевиков. Последние поставки были осуществлены в Синджар, Сулейманию и Кандиль. Кроме того, Иран отправил 50 террористов в Загрос, Авашин-Басян и Зап на севере Ирака. Кроме того, Иран передал PKK 50 дронов-камикадзе, ракеты класса «земля-воздух» 358, а также системы ПВО для защиты объектов инфраструктуры РКК, складов, пунктов управления и прочего, столь необходимого в нелегком деле функционирования террористической организации. И, как обычно, Иран категорически отвергает очевидное, что все это – его сотрудничество с РКК – имеет место быть. «Террористы из PKK бегут через границу в Иран [после начала операций турецкой армии]. Иран говорит нам, что там никого нет. К сожалению, наши иранские друзья относятся к террористам PKK не так, как мы», - на днях констатировал министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Кстати, недавно иранцы также отрицали с точно таким же энтузиазмом очевидное - поставки БПЛА в Россию. Поэтому их яростное отрицание вполне может служить убедительным доказательством того, что все это имеет место быть и в отношении РКК. Тут уж ничего не поделаешь – у Тегерана такая репутация, что отрицание теперь служит доказательством его причастности. Даже для тех, кто в общем-то к Ирану относится непредвзято. И ведь вот что интересно. От курдских сепаратистов, того же РКК, только под другим названием, Тегеран немало претерпел. Вплоть до того, что в определенное время курдские сепаратисты из Партии свободной жизни Курдистана, РJАК, в открытую сотрудничали с американцами против Тегерана. Достаточно вспомнить, что в 2007 году лидер РJАК Абдул Рахман Хаджи-Ахмади посетил Вашингтон и провел переговоры с американскими чиновниками. Итогом которых стало увеличение количества иностранных инструкторов в лагерях «курдских беженцев» на территории Ирака, рост эффективности применяемой ими тактики партизанской войны против сил безопасности Ирана и качественные улучшения (появление РПГ и крупнокалиберных пулеметов) в вооружении боевиков РJАК на ирано-иракской границе. Иранский Курдистан стал коридором, через который шли контрабанда и наркотранзит, который с середины 2000-х годов «оседлали» активисты РJАК и приложили все усилия к «постановке крыши» над этим коридором.