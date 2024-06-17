В Баку меняются маршруты автобусов

С завтрашнего дня в связи с ремонтными работами перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом временно меняется схема движения 14 автобусных маршрутов, сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Так, конечная остановка автобусных маршрутов № 1, 46, 125 и H1 будет расположена на улице 28 мая (парк С.Вургуна);

Конечная остановка автобусных маршрутов № 21, 30, 32, 49 и 175 - на улице Дилары Алиевой (парк С.Вургуна);

Конечная остановка автобусных маршрутов № 14 и 88А - на улице Физули (на пересечении с проспектом Азадлыг).

Промежуточная остановка автобусных маршрутов № 4, 5 и 88 - на проспекте Азадлыг (рядом с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности).