Полина Гагарина попадет под санкции
ЕС намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций против России, сообщает портал EUobserver.
В частности, ЕС планирует внести в черный список певицу Полину Гагарину, предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева.
В 14-й пакет санкций ЕС войдут ограничения на нефтетанкеры, поставки СПГ и гелия из РФ, доступ к технологиям двойного назначения.
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