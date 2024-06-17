Названа цена первого электромобиля Ferrari

Стоимость первого электромобиля производства Ferrari будет не ниже €500 тыс., сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Известно, что компания Ferrari готовится в конце этой недели запустить завод по производству первой модели электромобиля на севере Италии в городе Маранелло.

В самой Ferrari сообщали, что первый электромобиль будет запущен в конце следующего года, не называя его цену. По словам источников Reuters, указанная выше ориентировочная цена не включает индивидуальные настройки и оборудование, которые обычно увеличивают ее еще на 15–20%.

В прошлом году Ferrari выпустила в общей сложности менее 14 тыс. автомобилей. По данным источников Reuters, компания планирует довести производство до 20 тыс. в год с учетом электромобилей. На новом заводе в Маранелло будут собираться как первые электрические модели, так и бензиновые, и гибридные. Вторая модель электромобиля Ferrari уже находится в процессе разработки.