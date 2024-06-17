Северная Корея ждет российских туристов

Россия и Северная Корея договорились развивать туризм. Уже этим летом первые группы российских туристов поедут на морские корейские курорты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Начинается развитие туризма. На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах", - рассказал Владимир Путин журналистам по итогам переговоров в Пхеньяне.

Кроме того, оказалось, что ребята из России уже отдохнули в международном пионерском лагере в КНДР.

"Хочу поблагодарить наших корейских друзей и лично товарища Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции в корейском детском лагере "Сондовон". Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы", - сказал Путин.