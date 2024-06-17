Москву не интересует судьба Рубена Варданяна. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводят российские СМИ.

Также Захарова заявила, что не знает, обсуждается ли на азербайджано-армянских переговорах вопрос нахождения Рубена Варданяна в бакинской тюрьме.

«Я не видела, поднимается ли вопрос, как вы сказали, нахождения Рубена Варданяна, который не является гражданином Армении, в азербайджанской тюрьме в ходе азербайджано-армянских или армяно-азербайджанских контактов. Если вы предоставите мне эту информацию, мне тоже будет интересно и полезно об этом узнать», - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она еще раз напомнила, что Рубен Варданян вышел из российского гражданства, сделал это открыто, это не тайная или непроверенная информация.

Захарова напомнила, что РФ выступает за комплексную азербайджано-армянскую нормализацию.