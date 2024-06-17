Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:49

Как уже сообщалось, Франция заключила с Арменией договор на поставку самоходных гаубиц Caesar, который вызвал резкую реакцию со стороны официального Баку. Причем, вопреки обыкновению, недовольство выразил не МИД, а Министерство обороны Азербайджанской Республики. В нем, в частности, подчеркивалось, что, снабжая Армению наступательным вооружением, Франция «создает угрозу новой войны в регионе Южного Кавказа», ответственность за которую ляжет на власти Армении и на «диктатуру Макрона».

Детали сделки, включая количество и срок поставки гаубиц, пока не разглашаются. Известно лишь, что одна единица Caesar стоит от 4 до 6 миллионов долларов. Напомним, что военное сотрудничество между Францией и Арменией началось в сентябре 2023 года после проведения Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Карабахе. В рамках соглашения, подписанного осенью прошлого года, Франция объявила о поставке Армении ряда видов военного оборудования, включая три зенитно-ракетных комплекса ближнего действия Mistral, радары GM2000 и бронетранспортеры Bastion, одна партия которых уже доставлена в Армению. Кстати, на днях французские СМИ сообщили, что всего Армения получит 50 таких бронетранспортеров. Здесь важно напомнить, что, начиная военно-техническое сотрудничество с Арменией, Франция неоднократно подчеркивала, что поставляет Еревану только оборонительные виды оружия. К которым ну никак не отнесешь радары, БТР Bastion, а также дальнобойные артиллерийские системы. Не нужно быть военным экспертом, чтобы понимать – в любой войне дальнобойная артиллерия играет критическую роль как в оборонительных операциях, так и в наступательных действиях.

Дальность стрельбы гаубиц Caesar, производимых французской компанией KNDS, достигает в зависимости от типа боеприпаса 55 километров, что принципиально важно для контрбатарейной борьбы. Гаубица Caesar может вести огонь с достаточно большого расстояния и при этом быстро менять позицию, что делает ее относительно малоуязвимой. Переговоры о поставках Армении этого оружия хотя официально не объявлены, тем не менее уже ведутся. В декабре прошлого года Сенат Франции призвал правительство ускорить поставки в Армению гаубиц Caesar на колесных платформах. Отметив в этой связи, что эти гаубицы активно используются в войне в Украине, где доказали свою высокую эффективность. В результате спрос на них резко возрос. Не случайно правительство Франции приняло решение ускорить их производство, вынудив руководство компании KNDS ввести на своих заводах трехсменный рабочий режим. Военный эксперт Леонид Нерсисян, старший научный сотрудник ереванского аналитического центра APRI, считает приобретение Caesar вопросом как военного, так и политического значения.

«Caesar – это почти ТОП-3, если не лучшая в мире колесная гаубица, одна из самых эффективных в войне в Украине, - утверждает эксперт. - Если сравнивать Caesar с советскими платформами, которые мы используем, например, со 152-миллиметровой, то дальность стрельбы французской гаубицы почти в два раза больше. Тут также важен политический аспект: если Франция согласится продать Армении Caesar, это означает, что Ереван может покупать у Парижа любой тип вооружения, который захочет – неважно оборонительное оно или наступательное». По словам Нерсисяна, цена Caesar зависит от нескольких факторов. «От конфигурации, количества (закупленных гаубиц), - считает эксперт. - Если ознакомиться со сделками (по продаже гаубиц Caesar) в различные годы, то цена одной единицы будет примерно 4-6 миллионов. Политический момент тут также важен». Понятно, что закупка Арменией дальнобойных французских гаубиц не сможет сыграть сколько-нибудь значимой роли в изменении баланса сил с Азербайджаном. Как уже сообщалось, после завершения 44-дневной войны Баку заключил со своими партнерами для дальнейшего укрепления армии многомиллиардные контракты на поставки вооружений, в том числе значительно усилил артиллерийскую мощь своей армии. В частности, уже подписан контракт о покупке у Сербии 48 единиц 155-миллиметровых самоходных гаубиц Nora B52 с максимальной дальностью стрельбы 41 километр.