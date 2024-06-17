Армянский бред на Играх БРИКС

Накануне стало известно, что команда Армении по художественной гимнастике снялась с соревнований на Играх БРИКС, проходящих в эти дни в Казани. А причиной, по словам гимнастки Сильвы Саргсян, стало «назначение главным арбитром судьи из Азербайджана».

«Сначала главным судьей была назначена представительница Армении, - говорит Саргсян. - Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась. Это и есть главная причина».

Утверждения армянской гимнастки выглядят как минимум странно. Дело в том, что согласно регламенту Игр БРИКС, главным судьей не может быть представительница страны, чьи гимнастки заявлены на соревнования. Азербайджанские гимнастки в Казани выступать не будут, поэтому и назначение представительницы Азербайджана главным судьей выглядит логичным. А вот если бы главным судьей стала арбитр из Армении, то это было бы прямым нарушением регламента. Так в чем же тогда причина недовольства и уж тем более демарша армянской стороны?