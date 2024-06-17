Армянский бред на Играх БРИКС
Накануне стало известно, что команда Армении по художественной гимнастике снялась с соревнований на Играх БРИКС, проходящих в эти дни в Казани. А причиной, по словам гимнастки Сильвы Саргсян, стало «назначение главным арбитром судьи из Азербайджана».
«Сначала главным судьей была назначена представительница Армении, - говорит Саргсян. - Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась. Это и есть главная причина».
Утверждения армянской гимнастки выглядят как минимум странно. Дело в том, что согласно регламенту Игр БРИКС, главным судьей не может быть представительница страны, чьи гимнастки заявлены на соревнования. Азербайджанские гимнастки в Казани выступать не будут, поэтому и назначение представительницы Азербайджана главным судьей выглядит логичным. А вот если бы главным судьей стала арбитр из Армении, то это было бы прямым нарушением регламента. Так в чем же тогда причина недовольства и уж тем более демарша армянской стороны?
Да и в целом решение армян абсурдно. В мире проводится немало соревнований, где азербайджанские рефери судят выступления армянских спортсменов. Но почему-то именно на Играх БРИКС в Казани армянская сторона отказалась от участия.
Как удалось узнать haqqin.az, главным арбитром соревнований по художественной гимнастике назначена Айсель Аллахвердиева. Соревнования пройдут с 20 по 22 июня.