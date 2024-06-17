Официальный Баку ответил МИД Армении

В связи с утверждением о том, что Армения имеет суверенное право проводить политику массовой милитаризации, необходимо отметить, что все должны знать причины, по которым эти действия являются незаконными и представляют угрозу для Азербайджана. Об этом руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал в ответ на заявление МИД Армении.

«Создание имиджа Армении как мирной страны является политической манипуляцией, так как именно она на протяжении 30 лет грубо нарушала нормы и принципы международного права, нарушала Алматинскую декларацию, на которую неоднократно ссылается сегодня, совершала агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, продолжала свои территориальные претензии против своих соседей и прекратила свои агрессивные действия именно в результате шагов, предпринятых Азербайджаном.

Армянская сторона, ссылаясь на границы 1991 года и территориальную целостность на основе Алматинской декларации, могла бы лучше объяснить, почему она не соблюдала эти соглашения в течение последних 30 с лишним лет, отказалась принять границы, отраженные на советских картах, а также оккупировала азербайджанские территории.

Является абсурдным то, что Армения, не признающая никаких границ, представляет позиции, занятые азербайджанскими солдатами спустя 30 лет, как территории их сел неделимитированными и обвиняет Азербайджан в оккупации.

Понятно, что такие страны, как Франция, которые якобы поддерживают мир и конкурируют в поставках в Армению летального наступательного оружия, вопреки заявлениям Армении, направленным на повышение ее обороноспособности, служат превращению данной страны в новый источник напряженности и угроз. Учитывая, что эта политика способствует следующей возможной агрессии Армении, важно воздержаться от этих шагов, пока не стало слишком поздно», — говорится в комментарии.