Эстония готова отправить войска в Украину

Эстония готова обсуждать вопрос отправки своих войск в Украину. Об этом в интервью украинским СМИ заявила посол страны в Киеве Аннели Кольк.

"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", - сказала она, отвечая на вопрос о позиции Таллина по возможности отправки войск, в том числе эстонских, в Украину.

Кольк отметила, что военное руководство Эстонии обсуждает этот вопрос.

"Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза", - сказала она, напомнив, что Эстония участвовала в подготовке украинских инструкторов.

Она также сообщила, что Таллин и Киев несколько месяцев назад финализировали текст двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, но пока стороны "еще не нашли подходящего времени, чтобы его подписать".

Кольк отметила, что в соглашение будет включено обязательство в ближайшие годы предоставлять Украине помощь в объеме 0,25% ВВП Эстонии.