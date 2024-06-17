Начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева в Сербию, совершаемый по приглашению начальника Генштаба ВС этой страны генерал-полковника Милана Мойсиловича. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Сербии состоялась официальная церемония встречи начальника Генштаба армии Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева. После торжественного прохождения перед почетным караулом прозвучали Государственные гимны двух стран.

Генерал-полковник К.Велиев встретился со своим сербским коллегой.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества, состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем состоялась встреча генерал-полковника К.Велиева с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем, в ходе которой обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.