Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян сел за руль правительственного автомобиля Aurus и прокатил на нем лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщают российские СМИ.

Лидеры государств проехали по дорогам в окружении зелени в резиденции «Кымсусан».

Aurus — российская марка представительских автомобилей. Ей пользуется и сам президент России, в том числе во время своих зарубежных визитов. При этом на машине, на которой передвигались Путин и Ким Чен Ын, нет традиционного российского флажка с триколором, зато установлены корейские номера.