Путин и Ким Чен Ын прокатились на Aurus видео
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян сел за руль правительственного автомобиля Aurus и прокатил на нем лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщают российские СМИ.
Лидеры государств проехали по дорогам в окружении зелени в резиденции «Кымсусан».
Aurus — российская марка представительских автомобилей. Ей пользуется и сам президент России, в том числе во время своих зарубежных визитов. При этом на машине, на которой передвигались Путин и Ким Чен Ын, нет традиционного российского флажка с триколором, зато установлены корейские номера.
June 19, 2024