США разрабатывают новые бомбы для уничтожения бункеров

Китай, Северная Корея и Иран строят все больше и глубже подземных военных объектов в случае глобальной войны. Поэтому США стараются не отставать, разрабатывая новые бомбы для подрыва таких бункеров, пишет The Telegraph.

Журналисты рассказали, что самая новая из этих бомб неожиданно появилась над пустыней Мохаве в марте. Фотограф Ян Реккио сделал снимок бомбардировщика Boeing B-1 ВВС США, который дозаправлялся от танкера KC-135 ВВС США. Под передней частью фюзеляжа B-1 было нечто необычное: большая бомба.

Авиационный эксперт Дэвид Ченчиотти был одним из первых, кто увидел эти фотографии. Сначала он подумал, что это может быть неприметная 2000-фунтовая бомба со спутниковым наведением GBU-31. Однако, как оказалось, это был новый боеприпас: редкая 5000-фунтовая GBU-72, разработанная для того, чтобы проникать сквозь грязь и камни, прежде чем взорваться.

"GBU-72 особенный. Благодаря высокотехнологичному взрывателю и сверхпрочному корпусу, этот бункерный взрыватель со спутниковым наведением обладает высокой проникающей способностью и относительно небольшими размерами. Другими словами, он сочетает в себе лучшие качества существующих на вооружении ВВС США бункерных взрывателей: GBU-28 весом 4000 фунтов и GBU-57 весом 27000 фунтов", - рассказывают в издании.