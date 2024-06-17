Посол Евросоюза: Грузия должна решить…

Грузии решать, кто ей друг, а кто враг. С нашей стороны вопрос предельно ясен, Грузия - страна-кандидат в члены ЕС, и мы вас ждем. Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Его слова приводят грузинские СМИ.

«Мы полностью в распоряжении Грузии, грузинского народа и правительства Грузии, и мы хотим, чтобы Грузия была очень успешной страной. И мы терпеливы, в настоящее время наши отношения переживают трудный период. В октябре пройдут выборы. Я искренне надеюсь, что этот трудный период закончится, здравый смысл восторжествует, и Грузия и грузины сами решат, хотят ли они стать членами Евросоюза. С нашей стороны вопрос предельно ясен, Грузия - страна-кандидат в члены ЕС, и мы вас ждем», - заявил Павел Герчинский.

Он напомнил, что ЕС «оказывал грузинскому государству, независимо от того, кто был у власти, огромную финансовую поддержку».

На вопрос об отношениях Грузии и Китая Павел Герчинский ответил, что Грузия и грузины также должны сами решать, каких отношений с каким государством они хотят.

«Европейский союз имеет взаимовыгодные отношения с Китаем. Эти отношения распространяются не только на торговлю, но и на многие другие области, такие как изменение климата. Мы рассматриваем Китай как очень важного и незаменимого партнера на мировой арене, но в то же время стараемся снизить риски, возникающие от влияния Китая, чтобы наша экономика не зависела от Китая. Грузия и грузины должны сами решать, каких отношений с каким государством они хотят», - заявил Павел Герчинский.