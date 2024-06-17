Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:30

Как стало известно, Билл Гейтс, легендарный основатель корпорации Microsoft, собирается вложить миллиарды долларов в развитие американской ядерной энергетики. Это решение всерьез озадачило представителей бизнес-элиты США, которым трудно понять, почему один из богатейших в мире людей, давно распрощавшийся с миром коммерции и полностью переключившийся на благотворительность, решил вернуться в большой бизнес, причем не в привычную для него сферу высоких технологий, а именно в ядерную энергетику.

Казалось бы, еще недавно haqqin.az писал, что в 2023 году китайские автопроизводители благодаря освоению новых рынков впервые в истории обогнали американцев по годовому объему продаж автомобилей. И вот, как говорится в обнародованном докладе вашингтонского Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF), «Соединенные Штаты отстают от Китая в развитии передовых технологий атомной энергетики на… 15 лет». Главным образом, из-за преимуществ Пекина в государственном подходе к технологиям и обширному финансированию. Хотя США обладают самым большим в мире количеством АЭС, а администрация президента Байдена считает атомную энергию решающим фактором в борьбе с изменением климата, в США в настоящее время не строится ни одного нового ядерного реактора. Две последние крупные АЭС в штате Джорджия, введенные в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах, уже превысили бюджет на миллиарды долларов и на годы отстали от графика. Тогда как в Китае в стадии строительства находятся 27 (!!) ядерных реакторов. Китайцы тратят на производство одного реактора в среднем около семи лет, что значительно меньше, чем в других странах. К тому же государственные банки КНР предлагают инвесторам кредиты с процентными ставками до 1,4 процента, что намного ниже, чем в странах Запада. Такой подход выгоден китайской атомной энергетике и позволяет ей доминировать в таких секторах, как возобновляемые источники энергии и производство электромобилей, в котором КНР сегодня – держава №1.

Министерство энергетики США доклад ITIF пока не комментирует. Что, в целом, понятно – факты красноречиво свидетельствуют о том, что США вновь пропустили вперед главного конкурента, причем в одной их важнейших экономических сфер. А вот Билл Гейтс отмалчиваться не стал и публично заявил, что готов пожертвовать миллиардами долларов, лишь бы помочь своей стране «догнать и перегнать» Китайскую Народную Республику. «Я вложил в ядерную энергетику более миллиарда долларов и вложу еще миллиарды», - заявил Гейтс. Вынужденно признав лидерство Китая по числу построенных ядерных реакторов, основатель легендарного Microsoft тем не менее убежден, что при активном инвестировании в ядерную энергетику и содействии правительства США ситуацию можно изменить. «Если мы высвободим инновационную мощь США, мы будем лидировать», - подчеркнул он. Ну что можно сказать в этой связи? Да, патриотизм и чувство ответственности за свою страну всегда вызывали и будут вызывать уважение. Особенно если его проявляет человек, чей личный капитал составляет 123,4 миллиарда (!!) долларов. И в самом деле, кому, как не Гейтсу демонстрировать подлинно американский патриотизм?