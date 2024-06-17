Китай опережает США на 15 лет. В игру вступает Билл Гейтс! наш комментарий
Как стало известно, Билл Гейтс, легендарный основатель корпорации Microsoft, собирается вложить миллиарды долларов в развитие американской ядерной энергетики.
Это решение всерьез озадачило представителей бизнес-элиты США, которым трудно понять, почему один из богатейших в мире людей, давно распрощавшийся с миром коммерции и полностью переключившийся на благотворительность, решил вернуться в большой бизнес, причем не в привычную для него сферу высоких технологий, а именно в ядерную энергетику.
Казалось бы, еще недавно haqqin.az писал, что в 2023 году китайские автопроизводители благодаря освоению новых рынков впервые в истории обогнали американцев по годовому объему продаж автомобилей. И вот, как говорится в обнародованном докладе вашингтонского Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF), «Соединенные Штаты отстают от Китая в развитии передовых технологий атомной энергетики на… 15 лет». Главным образом, из-за преимуществ Пекина в государственном подходе к технологиям и обширному финансированию.
Хотя США обладают самым большим в мире количеством АЭС, а администрация президента Байдена считает атомную энергию решающим фактором в борьбе с изменением климата, в США в настоящее время не строится ни одного нового ядерного реактора. Две последние крупные АЭС в штате Джорджия, введенные в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах, уже превысили бюджет на миллиарды долларов и на годы отстали от графика.
Тогда как в Китае в стадии строительства находятся 27 (!!) ядерных реакторов. Китайцы тратят на производство одного реактора в среднем около семи лет, что значительно меньше, чем в других странах. К тому же государственные банки КНР предлагают инвесторам кредиты с процентными ставками до 1,4 процента, что намного ниже, чем в странах Запада. Такой подход выгоден китайской атомной энергетике и позволяет ей доминировать в таких секторах, как возобновляемые источники энергии и производство электромобилей, в котором КНР сегодня – держава №1.
Министерство энергетики США доклад ITIF пока не комментирует. Что, в целом, понятно – факты красноречиво свидетельствуют о том, что США вновь пропустили вперед главного конкурента, причем в одной их важнейших экономических сфер.
А вот Билл Гейтс отмалчиваться не стал и публично заявил, что готов пожертвовать миллиардами долларов, лишь бы помочь своей стране «догнать и перегнать» Китайскую Народную Республику.
«Я вложил в ядерную энергетику более миллиарда долларов и вложу еще миллиарды», - заявил Гейтс.
Вынужденно признав лидерство Китая по числу построенных ядерных реакторов, основатель легендарного Microsoft тем не менее убежден, что при активном инвестировании в ядерную энергетику и содействии правительства США ситуацию можно изменить.
«Если мы высвободим инновационную мощь США, мы будем лидировать», - подчеркнул он.
Ну что можно сказать в этой связи? Да, патриотизм и чувство ответственности за свою страну всегда вызывали и будут вызывать уважение. Особенно если его проявляет человек, чей личный капитал составляет 123,4 миллиарда (!!) долларов. И в самом деле, кому, как не Гейтсу демонстрировать подлинно американский патриотизм?
Но, к сожалению, в данном случае благородством в коммерческих планах Билла Гейтса даже не пахнет!
Как отмечает американский телеканал CBS, Гейтс и его энергетическая компания TerraPower возглавляют крупный проект в штате Вайоминг по строительству атомной электростанции. Предполагалось, что она начнет производить энергию к 2028 году, однако сегодня все сильно осложнилось, поскольку у компании TerraPower возникли серьезные проблемы, не последнюю роль в которых сыграло именно правительство США.
Дело в том, что урановое топливо, необходимое для реализации проекта АЭС в Вайоминге, должно было поступать из России. Но из-за вторжения России в Украину США ввели против Москвы санкции, и Билл Гейтс, в надежде, что «все рассосется», перенес запуск АЭС с 2028-го на 2030 год. И хотя война в Украине явно затягивается, Гейтс надежды не теряет, уверяя партнеров, что поставщики урана в Великобритании и Южной Африке, а также возможные поставки топлива с урановых рудников США и Канады позволят проекту двигаться вперед.
Что же касается обещанных Гейтсом миллиардных инвестиций в развитие передовых технологий атомной энергетики США, то причина вовсе не в стремлении мультимиллиардера обеспечить экономическое величие своей страны, а чисто конкурентные соображения, направленные на ослабление развития ядерной энергетики Китая.
Логика одного из самых богатых людей на планете Земля проста, как определение биссектрисы - чем раньше «придушить» реальных и потенциальных конкурентов, тем потом будет легче работать на глобальном рынке. А для этого никаких денег не жалко.
Тем более, когда на твоем личном счету лежат 123,4 миллиарда долларов.