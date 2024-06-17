Украина и Евросоюз почти договорились

По поручению Президента Украины и главы Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по соглашению с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на Офис Президента.

Безопасное соглашение с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста договора безопасности и договорились о его подписании уже в ближайшее время.