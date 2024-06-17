Джейхун Байрамов обсудил с пакистанским коллегой планы на будущее

19 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мохаммадом Исхаком Даром. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры высоко оценили существующие связи стратегического сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления сотрудничества по многим направлениям.

Наряду с этим, исходя из договоренностей и поручений высокого уровня между лидерами двух стран, были обсуждены итоги официального визита министра Джейхуна Байрамова в Пакистан в конце прошлого месяца и вопросы реализации достигнутых соглашений, в том числе планы на будущее.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.