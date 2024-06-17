Новые факты о поставках вооружения из Франции в Армению

Армения закупила у Франции 36 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом в соцсети X сообщил заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон.

«…Армения закупила 36 пушек Caesar у Франции, которая должна поставить их в течение последующих 15 месяцев», – утверждает Бюиссон.

О том, что Ереван и Париж подписали контракт о поставке самоходных гаубиц Caesar, накануне сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

САУ Caesar – это 155-мм гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной.